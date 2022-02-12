Дипломатичні представництва ЄС в Україні не закриватимуть

Дипломатичні представництва країн Європейського Союзу в Україні продовжать свою роботу. Про це повідомила прес-служба Євроради у суботу, 12 лютого, інформує УНІАН.

«Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують працювати на підтримку громадян ЄС і у співпраці з українською владою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру потреби з урахуванням ситуації з безпекою.

У повідомленні також підкреслена позиція ЄС про незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.

«Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, а тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипломатичних відомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам.

Крім того, нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що зупиняє польоти в Україну.