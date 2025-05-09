Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), за рік від початку прийому заяв отримав вже понад 27,5 тис. скарг від постраждалих українців у різних категоріях на близько 1 млрд євро. Найбільше – заяв про відшкодування за зруйноване житло, ця категорія збитків, яка відкрита найдовше по часу відкрита. Невдовзі реєстр почне приймати заяви від українців щодо компенсацій за знищену чи пошкоджену нежитлову нерухомість, згодом відкриється можливість для скарг від юридичних осіб – державних, приватних установ і підприємств. Про це в коментарі ZAXID.NET розповів виконавчий директор Реєстру, правник Маркіян Ключковський.

Міжнародний реєстр збитків для України створили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії після 24 лютого 2022 року. До цієї ініціативи наразі долучилися 40 країн Європи, а також США, Канада і Японія. Також розглядає можливість приєднатися Австралія. У Києві також працює офіс Реєстру.

У квітні 2024 року розпочався прийом заяв на виплату репарацій від постраждалих внаслідок російської агресії українців. Спочатку щодо однієї категорії, а саме – щодо пошкодженого та знищеного житла. За рік було відкрито ще кілька категорій (зникнення безвісти, смерть близьких родичів, незаконне утримання в полоні, примусова праця та інших).

Наступним кроком має бути створення комісії, яка оцінюватиме збитки українців, а згодом – формування спеціального фонду, кошти якого спрямують на їхнє відшкодування.

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Виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський повідомив, наразі Реєстр приймає заяви за дев’ятьма категоріями збитків. Найближчим часом буде відкрито десяту – збитків від руйнування нежитлової нерухомості (стодоли, склади, індивідуальні гаражі тощо). Загалом станом на 7 травня 2025 року українці подали понад 27,5 тис. заяв. Найбільше – це скарги через руйнування житла, бо ця категорія вже давно відкрита. До кінця року планують відкрити прийом заяв від всіх категорій постраждалих. Улітку, якщо не буде затримуюючих обставин, мають розпочати прийом скарг від юридичних осіб. Однак він вимагає розробки спеціальних систем для обробки таких заяв.

«Юридичні особи – це доволі складна категорія. Якщо у фізичних осіб, наприклад руйнування квартири чи руйнування будинку, це доволі прямолінійна історія, то в бізнесу це може бути все, що завгодно. Від руйнування ятки на ринку до величезного заводу. Ми розробляємо формат, як всі ці різні заяви приймати. Це будуть як приватні, так й державні підприємства, установи. Попередньо ми плануємо запустити цей процес десь наприкінці червня – в липні», – розповів Маркіян Ключковський.

Наразі заяви приймають лише через портал «Дія», у майбутньому передбачене, що документи і скарги також зможуть приймати ЦНАПи. Проте для цього мають бути внесені зміни у законодавчій регламенті їхньої роботи, а також треба навчити персонал працювати із цим видом заяв. Навчання працівників центрів надання адмінпослуг вже розпочалося, каже виконавчий директор Реєстру.

«За все має заплатити Росія»

Щодо джерел грошового відшкодування завданих Росією збитків, то наразі поки що немає однозначної відповіді на це запитання, зазначив Маркіян Ключковський. Рада директорів Реєстру закликала країни-учасниці завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків.

«Усі мають твердий консенсус, що за все має заплатити Росія. Це відповідає міжнародному праву. Відкрите питання – як це все відбуватиметься. На нього поки відповіді немає. Більшість публічного дискурсу ведеться про використання заморожених активів РФ. Із ним є свої політичні і юридичні складнощі, але у тому сенсі, що суми цих активів ймовірно не вистачить, щоби покрити усе. Економічно орієнтовані збитки оцінюються близько 600 млрд [доларів], а заблокованих активів, кажуть, є 250-300 млрд», – розповів правник. За його словами, це не єдиний формат можливої компенсації, інші також обговорюються за участі близько 50 держав. Але вони потребують тієї чи іншої участі Росії, тому це питання наразі відкрите.

«Позиція така, що російські державні гроші будуть заблоковані допоки Росія не відшкодує завдані збитки. Росія має заплатити, заплатити повністю. Триває робота щодо того, щоби примусити або заохотити Росію взяти у цьому участь, прийняти свою відповідальність і почати виплачувати компенсації», – розповів він та наголосив, що йдеться про російські державні активи, які розміщені здебільшого у західних юрисдикціях.

Виконавчий директор Реєстру збитків, завданих РФ проти України, фото пресової служби Ради Європи

«Із різними «екзотичними» юрисдикціями, на кшталт Белізу, Сейшельских чи Кайманових островів, з ними набагато складніше. Там також можуть бути російські державні кошти, наприклад замасковані під приватні. Із ними набагато більше роботи, насамперед слідчої, щодо їхнього замороження та конфіскації. У кожній з цих країн є сильні гарантії приватної власності», – стверджує Маркіян Ключковський.

«Постраждалий допомагає не тільки собі, а й решті»

За його словами, попри те, що виплата компенсації – справа не одного року, а ймовірно й десятиліття, правник закликає не згаяти цього шансу і подавати скарги, навіть за відсутності таких доказів, які у звичайному судочинстві визнають належними.

«Заяву треба подати обов’язково. Із кількох причин. Перша – Росія вчинила шкоду, вона мусить понести за це відповідальність. Подання заяви – це крок до того. Зрозуміло, що точного шляху до компенсації наразі немає. Ми не можемо гарантувати виплату репарацій. Але це обов’язковий крок, який треба заробити», – каже він.

«Друга – подаючи заяву постраждалий допомагає не тільки собі, а й решті. Із таких маленьких заяв-цеглинок складається загальне питання репарацій. І що більше тих заяв, то складніше це питання ігнорувати. Якщо цих заяв буде 50, 100 чи 500 тисяч, то у мирних переговорах це питання не можна буде ігнорувати. Це будуть реальні, справжні заяви із доказами. Якщо подати заяву, то це звісно не гарантує того, що ми отримаємо компенсацію. Але якщо заяву не подати взагалі, тоді цей шанс дорівнює нулю», – наголосив Маркіян Ключковський. Він каже, що подати заяву – це в середньому 15-20 хвилин. На його думку, «це достатня інвестиція для себе».

«Ми спілкуємось із людьми, які вже подали скарги. Для них – це такий крок у відповідь на те, що з ними трапилося», – розповів він.

«Вимоги дуже гнучкі»

За словами виконавчого директора, на етапі прийому заяв їх не перевіряють по суті. «Наше завдання – перевірити те, про що йдеться справді трапилося на території України в період після початку повномасштабного вторгнення і має зв’язок із російською агресією», – розповів він і додав, що перевірка по суті ­– це завдання наступного етапу компенсаційного механізму.

«Це буде компенсаційна комісія, вона ще не створена, тільки будується. Вона визначатиме, чи достатні докази, оцінювати завдану шкоду і визначати розмір компенсації. Ми на своєму рівні можемо бачити, чи взагалі заява має сенс, чи мають стосунок подані документи до описаних в заяві подій», – каже Маркіян Ключковський.

За його словами, у кожній категорії збитків є певний перелік доказів, які є обов’язковими. У категорії про майно це є підтвердження права власності, тож заяву може подавати лише власник. У категорії про втрату життя близького родича потрібно підтвердження родинних стосунків. Але загалом обсяг того, що є обов’язковим, дуже малий.

«Це зроблене навмисне, оскільки не у всіх є можливість зібрати і надати належні докази. Ми навіть не говоримо зараз про складні категорії, так як тортури і подібні речі. Руйнування ми можемо підтвердити супутниковою фотографією. Або навіть зіставляти заяви між собою – якщо бачимо, що є заяви, що стосуються якоїсь будівлі, вулиці чи навіть району за однаковий період часу, то це вже непряме підтвердження заяви, яка надійшла без доказів», – каже Маркіян Ключковський.

«Коли йдеться про складні категорії, коли фізичних доказів може й не бути, то логіка така сама – людина має подати все, що вважає за можливе, доцільне тощо. У крайньому разі – просто особисту заяву з описом того, що з нею сталося. Також є публічні звіти моніторингової місії ООН. У них йдеться про те, що в такому-то районі в такі-то дати була велика кількість повідомлень про тортури в якомусь місці тримання людей. Маємо можливість брати інформацію з цих звітів та встановлювати зв’язок із подіями, котрі описують заявники», – наголосив він та додав, що «вимоги дуже гнучкі, із розумінням реалій».