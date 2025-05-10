У цій книжці короткої прози авторка дає силу жіночому голосу говорити про важливе, майже інтимне. Тут кордон між країнами стає фізичним кордоном людини, її емоційною граничністю. Ця межовість дуже відчутна після втрати дому, коли життя перетворюється на збирання себе по крихтах в умовах складних досвідів. Ці досвіди важко ословлюються, вони до болю загострюють чуття, вони проникають під шкіру, безнадійно розсипаються, самотньо губляться серед трагічної буденності, але їх потрібно відрефлексувати, щоб жити далі.

ZAXID.NET публікує уривок з книги Роксолани Жаркової «Розсипані кордони», яка незабаром вийде у «Видавництві Старого Лева». Замовити книгу можна за посиланням. Художнє оформлення створила Анастасія Старко.

Зал очікування

Спробувала би написати про те, чого ніколи не буде в її квартирі: упорядкованості речей, що могли би взірцево пам’ятати свої місця на поличках, а не дрімати розкиданими по кутках; зручного ліжка, де можна було б невтомно кохатися з тим, кого зустріла вчора в міжміському потязі; удосталь світла з широких вікон, які ніхто й гадки не мав би зашторювати чи наглухо забивати фанерою. Та квартира була би без: випадкового іржавого пилу на підвіконні; тріщин, подряпин, павутиння, відбитків пальців на стінах; цвяшків, що тримають безглузді картини невідомих художників; слідів відривання 40 липкої стрічки, якою приклеїла в юності плакат Ді Капріо над тим самим ліжком, у якому надмірно спокійно колись можна було б кохатися.

Катя, надломлена ревінням нічної сирени, знеможена неспанням і коридорними розмовами ні про що, у несвіжій піжамній сорочці, пропахлій кухонними димками згорілих млинців й огидними димами знадвору, відсипає з пакетика «Ліптон» трохи чаїнок собі в горнятко.

Катька – напівсирота. Ніс у неї роз’юшений, як тоді, коли гучно падала з велосипеда на обм’яклі дитячі коліна і забувала плакати, швидко розмазуючи рідке й червоне.

– Єсть будєш? – питає тьотя Валя, так само розмазуючи по шматку хліба щось схоже на загуслий мед, у якому нема вже жодної медовості.

Жовте втрачає свою жовтизну, свою липовість, липкість, густину і прозорість. Катя іде в кімнату, нишпорить під подушкою, шукаючи ліфчик, одягає якусь свіжішу футболку й затісні джинси, з яких раптом виросла, та ніхто цього й не помітив.

Катюха навмисне забуває про Катерину Сергіївну, залишає її вдома, завбачливо зачиняє у квартирі, не вибачившись чемно. Та би їй того не дозволила, у свої тридцять з гаком і золотою медаллю, і червоним дипломом, і синьою трудовою книжкою, і бездоганною характеристикою вчительки укрмови, що знає кількадесят словечок англійською.

– Ти толька нє начінай! – приказує комусь Катька, вибігаючи на вулицю – невмиту й незачесану, з переляканими котами і знудженими голубами, з переповненими сміттєвими контейнерами й дивними кратерами неприродних вулканів. Місто, стиснене джгутами-турнікетами, намагається не кровоточити. Намагається не квітнути, тільки нікому не стримати розбухлих весняних яблунь, що простягають стривожено руки, і голівок кульбаб, що революційно пнуться з трави.

«Апять, тварі!» – каже собі Катька, визбируючи шматки скла з підлоги в учительській, згрібаючи в білий кульок з емблемою місцевого маркету чиїсь поранені книжки й зошити, класні журнали й методички.

– Почєму ані целятся в школу? – озивається Катька на дзвінок Женьки, сидячи на підлозі в учительській, ніби в залі очікування, біля величезного білого пакета, напханого зошитами своїх учнів. Здається, весна за вікнами, яких уже нема, набирає обертів, пришвидшено скорочуються її м’язи, навіжено калатає пульс, вистрибуючи сонцем із-за горизонту.

Ближче до полудня знову телефонує Женька, уже після чергового вулканічного зриву. Нічого такого, каже, просто доми посікло осколками, нічого страшного, Кать… Тісні джинси стають ще тіснішими. Футболка болісно прилипає до спини, присихає до шкіри.

«Ти толька нє начінай!» – приказує комусь Катька, а тоді детально уявляє те, чого ніколи не буде в її квартирі. На плакаті, давно колись відклеєному від пошарпаної вчорашніми нічними вибухами стіни, усміхнений Ді Капріо з «Титаніка» абсолютно нічого не знає про страх.