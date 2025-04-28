У видавництві Ukraїner вийшла дебютна збірка нарисів журналіста й військовослужбовця Дмитра Крапивенка «Усе на три літери». Дмитро Крапивенко — український журналіст і публіцист. Народився 1979 року в Туркменістані в родині військовослужбовця. Багато років писав колонки та статті для провідних українських медіа. У 2014–2021 роках працював головним редактором часопису «Український тиждень». З кінця лютого 2022 року служить у Силах Оборони України.

Видавництво Ukraїner запрошує на презентацію дебютної збірки нарисів журналіста та військовослужбовця Дмитра Крапивенка «Усе на три літери», яка відбудеться у двох локаціях Львова:

30 квітня, 15:00 – Центр Шептицького (Паркова авдиторія);

30 квітня, 18:30 – Книгарня «Є» (проспект Свободи, 7).

Придбати книгу онлайн за посиланням.

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Бій

У класичній стрічці Інґмара Берґмана «Сьома печатка» періодично трапляються моменти, коли головний герой – лицар Антоніус Блок – грає у шахи зі смертю. Сцени ці багатозначні й ретельно витлумачені кінознавцями, та для мене вони — найкраща алегорія бою. Двіж у посадці, коли все навколо вибухає і ти не маєш часу розмірковувати над «ходами», на перший погляд, найменше схожий на шахову партію. Та річ не в самій грі, а в змаганні з чимось значно сильнішим за тебе – чимось на ім’я Смерть. Серед військових часто трапляється фаталізм такого штибу:

– Коли, кому й де померти, визначено вже давно. Якщо судилося тобі померти від кулі, то вона тебе відшукає – ніде не дінешся. Це своєрідна форма прийняття того, що кістлява з косою завше поруч і годі паритися з цього приводу. Але в кожного фаталізму є своя межа: якщо не дотримуватись елементарних вимог безпеки й вмикати режим «жан-клод-ван-дамм-термінатор», то шансів загинути гарантовано більше.

Коли я постив свої фоточки з фронту, сестра постійно дорікала мені в коментарях:

– Чому без каски?

– Бо не люблю її, – віджартовувався я. Це справді так, але ніде дітися — носив її, коли треба, ну а фотографувався, зрозуміло, у моменти відносного спокою, коли можна дозволити собі побути без шолома.

Бій — найсуворіший вчитель. Він тицяє тебе у всі косяки, немов кошеня у гівно: щось погано закріпив зі спорядження, десь фраєрнувся з одягом, десь полінувався взяти зайвий магазин із патронами, абияк зібрав рюкзак, щоб не тягнути багато важкого, бездумно запхав турнікет у незручне місце, взув комфортне, але непрактичне взуття – за все це прийде розплата. Хай і дрібна – намуляні ноги чи обпечені руки, коли без рукавиць вхопишся за гарячий ствол.

Усе наче в численних притчах про те, як людина жила безтурботно і ні про що не дбала, а потім настав момент, коли вона раптово усвідомила, що доведеться це негайно спокутувати. Бій — це Страшний суд у мініатюрі. В момент, коли відчуваєш, що можеш загинути, спадає на думку все те, що не встиг доробити й за чим шкодуєш та сумуєш найбільше.

– Така мене злість взяла, коли ногу відірвало, — поділився один знайомий штурмовик, — увесь білий світ вмить зненавидів. За що мені це каліцтво в мої молоді роки? А потім думаю: ну не вбило ж? І без ніг живуть. А головне, тоді ж подумав про те, відчув прямо фізично, що життя прекрасне, і природа навколо, і соняшники ці пожухлі теж прекрасні, почав чути, як пташки співають. Та хуй з нею, з тією ногою, подумав.

– А ти читав своїм діткам такий вірш, – запитую, – «Падав сніг на поріг…»?

– «Кіт зліпив собі пиріг»? Ну читав, звичайно.

– От ніби милий дитячий віршик. Платон Воронько написав. А він не просто поет – у Другу світову був партизаном, диверсантом, поранило його взимку на березі Стира, і от він лежав на снігу й придумав цей віршик.

Мене муза в окопах ніколи не відвідувала, та в якісь особливо напружені моменти у вухах лунала музика. У такому режимі, ніби хтось постійно перемикав радіостанції. А головне – в цьому процесі я не почувався діджеєм, не укладав плейлист. Скажу щиро, часом лунав рускій рок, якого я в юні роки слухав чимало. Бо бій – це спокута за все. Навіть за те, що грало колись у тебе з магнітофону в 90-х.

Ось падає лапатий сніг великими білими плямами, ворожі снаряди все ближче, ось уже й стрілкотня підбирається, зараз дадуть нам прикурити. І от ні щоб грала на моєму «радіо» зараз пісенька Чубая про Миколая бородатого. Ні, я чую голос радянського барда Алєксандра Башлачова:

«Знаю: зима в роли моей вдовы…»

Ні! Я не хочу цього чути! Башлачов – непоганий поет і загинув давно, ще при совдепії, але я не хочу чути його тут і зараз. Так, не хочу, тому що він із Чєрєповца, звідки нам нещодавно трапився полонений. Ні, я не питав в нього про СашБаша – з огляду на його вік, він, імовірно, і не чув його пісень. Але я не хочу чути російської – ні в момотінні того чмоні, ні в поезії, ні в піснях. Не хочу чути цього рандомного радіо в голові. Бо звукові ефекти volens nolens породжують зорові фантазії. […]