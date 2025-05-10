Олімпійська чемпіонка продовжує збирати нагороди по всьому світу

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найсильнішою на комерційному турнірі What Gravity Challenge, що проходить у столиці Катару Досі (організованому олімпійським чемпіоном Токіо Мутазом Баршимом).

У змаганнях взяло участь 8 спортсменок, серед яких бронзова призерка Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкені Крістіна Гонзель, Імке Оннен, британка Морган Лейк та ще одна українка Юлія Левченко.

Головною суперницею Магучіх традиційно стала австралійка Елеанор Паттерсон. Боротьба між дівчатами завершилася на позначці 1,98 м. Паттерсон не вдалося взяти цю висоту, а Ярослава після казусу з виставлянням їй планки її зовсім пропустила, замовивши відразу два метри. З першої ж спроби українка підкорила цю позначку, а потім з таким же успіхом стрибнула і на два сантиметри вище.

Як наслідок, Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі. До слова, це вже четвертий тріумф Ярослави в сезоні. До цього вона виграла чемпіонат Європи в приміщеннях, а також два етапи Діамантової ліги.

Юлія Левченко стала четвертою, встановивши найкращий результат в сезоні – востаннє так високо українка стрибала у липні 2023 року (1,95 м).

What Gravity Challenge-2025. Доха. Стрибки у висоту (жінки):

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96 м

Марія Жодзік (Польща) – 1,96 м

Юлія Левченко (Україна) – 1,94 м

Нагадаємо, вже 16 травня у Досі відбудеться третій етап Діамантової ліги.