Українська тенісистка готова піти на компроміс

У п’ятницю, 9 травня, українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі турніру WTA 1000 в Римі проти ексросіянки Дар'ї Касаткіної, яка місяць тому змінила громадянство і тепер виступає під прапором Австралії. Напередодні зустрічі друга ракетка України зробила наступну заяву.

«Бувають часи, коли мовчання означає удавати, ніби нічого не відбувається. Війна проти України не просто триває – вона болюча, несправедлива і глибоко реальна. Коли на вашу країну нападає агресор, мовчання виглядає як співучасть. З початку війни я вирішила не тиснути руку російським чи білоруським тенісисткам – як особисту позицію проти агресії Росії. Але коли хтось не тільки говорить правду, називаючи Росію агресором, але також вживає заходів щодо цього, це заслуговує на повагу.

Дар'я Касаткіна чітко висловилася проти війни й ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість, і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не останній крок, а частина глибшого зобов'язання. Я за Україну. Я виступаю за правду, за гідність і за тих, хто вирішує говорити й діяти, коли мовчати буде легше», – цитує Костюк Великий теніс України.

Федерація тенісу України також висловилася щодо майбутньої суперниці Костюк, зазначивши, що зміна громадянства є «красномовним наслідком принципової антивоєнної позиції».

«Вона неодноразово публічно засуджувала російську агресію проти України та критикувала дії російської влади. Ми поважаємо її особистий вибір і мужність у відстоюванні своїх переконань. Ми вважаємо за необхідне відзначати та підтримувати тих спортсменів з інших країн, хто не боїться говорити правду про війну та її наслідки. Ми віримо, що голос спортсменів, які виступають проти війни, є важливим для привернення уваги світової спільноти до трагедії, що відбувається в Україні», – йдеться в заяві.

Ймовірно, заява Марти Костюк та ФТУ означає, що після матчу тенісистки потиснуть руки. Додамо, що іншим ексросіянкам, які змінили громадянство під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема Варварі Грачовій, яка тепер представляє Францію, та Еліні Еванесян, яка виступає під прапором Вірменії, українки руки не тиснуть і надалі.

Раніше, Касаткіна розповідала, що не повертається в Росію через небезпеку за наявного режиму: «Як лесбійці, яка засуджує війну, це просто неможливо повернутися назад. Але я не шкодую про це навіть на один відсоток. Коли почалася війна і все перетворилося на пекло, мене сильно накрило і я просто вирішила, мовляв, до біса все. Я не могла більше ховатися. Я хотіла заявити про свою позицію щодо війни й своєї сексуальної орієнтації».

Нагадаємо, у першому колі турнірну в Римі Костюк розгромила філіппінську тенісистку Александру Еалу з рахунком 6:0, 6:1.