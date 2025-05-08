Жіноча тенісна асоціація застосувала санкції щодо нашої спортсменки

4 травня українська тенісистка Олександра Олійникова, яка у світовій класифікації посідає 274-ту сходинку, стала чемпіонкою турніру серії W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія). Однак вже цього тижня Жіноча тенісна асоціація (WTA) застосувала санкції щодо неї, позбавивши спортсменку очок за перемогу на турнірі й наклавши грошовий штраф.

Причиною таких дій називають пізнє зняття Олександри з турніру WTA 125 у Сен-Мало (Франція), який проходив того самого тижня, що й турнір ITF в Італії (тенісистка перебувала на 15-му місці в альтернативному списку на момент закриття заявки).

За 3 дні до старту з турніру в Сен-Мало знялося 15 тенісисток і в українки з'явилася можливість виступити на змаганнях. Однак батько тенісистки, Денис Олійников, який є її менеджером, а нині служить в лавах ЗСУ, пішов на виконання службового завдання з забороною використовувати пристрої мобільного зв'язку, і не зміг вчасно відповісти на листа від WTA з проханням зняти дочку з турніру (яка тоді вже полетіла в Італію на турнір ITF).

«Виявилося, що десь у правилах WTA дуже маленьким шрифтом зазначено, що якщо гравець увійшов у кваліфікацію турніру WTA125 і знімається, то він не має права грати турнір ITF того ж тижня. Покарання: грошовий штраф і зняття всіх очок за турнір», — цитує Олександру Великий теніс України.

Українка погодилася сплатити штраф, але просила не знімати очки за перемогу на турнірі.

«Минулого тижня я провела один із найкращих турнірів у своїй кар'єрі, вигравши титул у запеклій і чесній боротьбі, отримавши цінні очки WTA. Ця перемога наближає мене до моєї першої кваліфікації на турнір Грендслем. Однак бути позбавленою шансу вперше зіграти на Грендслемі тільки через те, що мій батько перебував на війні й не зміг швидко відповісти на ваш лист – це здається занадто суворим покаранням. Тому я з повагою прошу про одноразову амністію», – заявила Олійникова.

Однак асоціація не погодилася з аргументами тенісистки й не зняла свої санкції.

«Ми визнали себе винними. Порушення незначне, ненавмисне, випадкове, вчинене вперше. Воно взагалі нікому не нашкодило. Але вони пішли по максимуму. Мені здається, що рішення WTA є упередженим – можливо, щодо Олександри, можливо, до всіх українських гравців. І абсолютно точно – WTA має дуже високий рівень солідарності. До росіян і білорусів. І нульовий – до українців», – зазначив Денис Олійников.

Нагадаємо, 24-річна Олександра народилася у Києві. До 2021 року представляла на міжнародних змаганнях Хорватію, але потім змінила спортивне громадянство на українське. На рівні турнірів ITF здобула сім титулів. На турнірах WTA востаннє виступала у грудні 2024 року – на челленджері у Бразилії, де припинила виступи на стадії 1/8 фіналу.