Україна піднялась на 8 позицій в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг після виходу у фінал
Організатори Кубка Біллі Джин Кінг на своїй сторінці оновили рейтинг турніру після завершення кваліфікаційного раунду. Найбільшого прогресу серед 20 найкращих команд досягла збірна України, яка піднялась одразу на 8 сходинок. Згідно з рейтингом «синьо-жовті» опинились за крок від топ-10 і йдуть одинадцятими.
Нагадаємо, Україна у матчах кваліфікаційного раунду спочатку розгромила Польщу (3:0), не програвши жодного сету, а згодом у вольовому стилі перемогла Швейцарію (2:1 за матчами). Як наслідок, наша збірна вперше в історії кваліфікувались у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.
Відставання національної збірної від Чехії, що замикає топ-10, складає 30 балів. Водночас перевага над найближчим переслідувачем – Австралією, становить 27,5 пунктів.
Топ-10 Кубка Біллі Джин Кінг:
- 1. Італія – 1235,00 очок
- 2. Велика Британія – 1145,00 (+5 позицій)
- 3. США – 1096,25 (+6)
- 4. Іспанія – 1093,75 (+6)
- 5. Канада – 1033,75 (-3)
- 6. Казахстан – 1022,50 (+6)
- 7. Японія – 996,25 (+7)
- 8. Польща – 988,75 (-2)
- 9. Словаччина – 987,50 (-5)
- 10. Чехія – 985,00 (-7)
- 11. Україна – 955 (+8)
До слова, жеребкування вирішальної частини турніру заплановано на понеділок, 12 травня. Фінал пройде в період з 16 по 21 вересня.