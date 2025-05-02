«Синьо-жовті» за крок від потрапляння у топ-10 найкращих тенісних збірних світу

Організатори Кубка Біллі Джин Кінг на своїй сторінці оновили рейтинг турніру після завершення кваліфікаційного раунду. Найбільшого прогресу серед 20 найкращих команд досягла збірна України, яка піднялась одразу на 8 сходинок. Згідно з рейтингом «синьо-жовті» опинились за крок від топ-10 і йдуть одинадцятими.

Нагадаємо, Україна у матчах кваліфікаційного раунду спочатку розгромила Польщу (3:0), не програвши жодного сету, а згодом у вольовому стилі перемогла Швейцарію (2:1 за матчами). Як наслідок, наша збірна вперше в історії кваліфікувались у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

Відставання національної збірної від Чехії, що замикає топ-10, складає 30 балів. Водночас перевага над найближчим переслідувачем – Австралією, становить 27,5 пунктів.

Топ-10 Кубка Біллі Джин Кінг:

1. Італія – 1235,00 очок

2. Велика Британія – 1145,00 (+5 позицій)

3. США – 1096,25 (+6)

4. Іспанія – 1093,75 (+6)

5. Канада – 1033,75 (-3)

6. Казахстан – 1022,50 (+6)

7. Японія – 996,25 (+7)

8. Польща – 988,75 (-2)

9. Словаччина – 987,50 (-5)

10. Чехія – 985,00 (-7)

11. Україна – 955 (+8)

До слова, жеребкування вирішальної частини турніру заплановано на понеділок, 12 травня. Фінал пройде в період з 16 по 21 вересня.