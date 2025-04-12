Еліна Світоліна вперше в історії виводить Україну у фінальну частину престижного турніру

Напередодні жіноча збірна України з тенісу розпочала боротьбу у кваліфікації оновленого Кубка Біллі Джин Кінг. «Синьо-жовті» потрапили у групу Е, в якій боролись зі збірними Польщі та Швейцарії.

У перший змагальний день українки з рахунком 3:0 розбили полячок і, аби вперше в історії вийти у фінал престижного турніру, нам достатньо було взяти бодай сет в одному з трьох матчів проти швейцарок.

У першій дуелі Марта Костюк сенсаційно програла 178-й ракетці світу Селін Ньоф (0:2). За землячку реабілітувалась перша ракетка України Еліна Світоліна, яка у двох сетах обіграла 96-ту Жіль Тайхманн (6:4, 6:2) і зрівняла рахунок у протистоянні зі Швейцарією – 1:1. Щобільше, Україна має шанс здобути загальну перемогу, якщо у парному матчі тріумфують Людмила і Надія Кіченок.

Попри це, завдання максимум «синьо-жовті» вже виконали, гарантувавши собі вихід у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Для України це перший в історії вихід у фінал після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зазнавали поразок.

Загалом же на найвищому рівні жіноча збірна України з тенісу виступить втретє. У 2010 та 2012 роках вона проходила до Світової групи Кубка Федерації.

Нагадаємо, фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї.