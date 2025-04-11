Костюк принесла Україні дебютну перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
У п'ятницю, 11 квітня, збірна України розпочала свій шлях на Кубку Біллі Джин Кінг за вихід у фінальну стадію турніру. Першим суперником «синьо-жовтих» стала Польща. На команди чекали три протистояння (два одиночних і один парний). Відкривала програму дня дуель між Мартою Костюк та Катажиною Кавою.
Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, 1-й матч
Катажина Кава (Польща, WTA № 156) – Марта Костюк (Україна, WTA № 25) – 0:2
Українка легко впоралася зі 156-ю ракеткою світового рейтингу, розгромивши її у двох сетах. На старті першого сету тенісистки обмінялись брейками. Після цього українка виграла чотири поспіль гейми, закривши партію з рахунком 6:1.
В другому сеті Костюк реалізувала п'ять поспіль геймів, зокрема два на подачі суперниці.
Матч тривав 1 годину і 7 хвилин. Українка здійснила два ейси та реалізувала 75% брейкпойнтів.
Наступними на корт вийдуть Еліна Світоліна та Мая Хвалінська, яка посідає 121 місце у рейтингу WTA. Останнім матчем стане парне протистояння за участю сестер Кіченок проти Маї Хвалінської та Мартини Кубки. Для перемоги у протистоянні Україна має виграти два матчі.