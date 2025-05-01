Світоліна не змогла відімстити білорусці за побиття Марти Костюк

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі в Мадриді. У півфіналі WTA 1000 наша землячка у двох партіях поступившись білорусці Аріні Сабалєнка, яка у півфінала вибила Марту Костюк.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/2 фіналу

Аріна Сабалєнко (Білорусь, WTA № 1) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 17) – 6:3, 7:5

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини. Це була шоста зустріч суперниць – рахунок 5:1 на користь Сабалєнко.

Перший сет був за білорускою (6:3), а от в другому Еліна нав'язала суперниці серйозну боротьбу, довівши гру до тай-брейку. На жаль, зрівняти рахунок не вдалось – Сабалєнко виграла і другу партію та вийшла до фіналу турніру.

Для Світоліної це був 12-й півфінал на «тисячниках» у кар'єрі та перший із 2021 року. Вона вперше дісталася півфіналу на кортах Мадрида – до цього за дев'ять виступів у столиці Іспанії вона жодного разу не проходила навіть до третього раунду.

У фіналі Сабалєнко зустрінеться з Коко Гофф, яка у своєму півфіналі розгромила другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек (6:1, 6:1).

Нагадаємо, в Мадриді Світоліна встигла переграти Сонай Картал, Єлену Рибакіну, Марію Саккарі та Моюку Утідзіму. Еліна перервала вінстрик з 11 матчів, який почала в середині квітня, коли грала за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.