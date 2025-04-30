Перша ракетка України продовжує розривати на іспанському Мастерсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує запалювати у Мадриді. 30-річна спортсменка у черговому раунді грунтового турніру в іспанському Мадриді легко розбила японку Моюку Учідзіму і вийшла у півфінал Мастерса.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/4 фіналу

Моюка Учідзіма (Японія, WTA № 56) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 17) – 2:6, 1:6

Поєдинок тривав менш як годину – для перемоги українці знадобилось 54 хвилини. Це була друга зустріч суперниць – рахунок 2:0 на користь Еліни (наприкінці червня 2024 року наша землячка здолала опонентку на старті олімпійського тенісного турніру).

За матч Еліна дозволила суперниці зробити лише один брейк. У стартовому геймі зустрічі Світоліна віддала свою подачу, але дуже швидко заволоділа перевагою і впевнено закрила за собою поєдинок.

Для Світоліної ця перемога стала 11-ою поспіль – усі матчі українка виграла у два сети (оновлення її особистого рекорду). На рівні турнірів WTA 1000 вона вперше за 4 роки зіграє у півфіналі.

Суперниця Еліни визначиться у чвертьфіналі між Мартою Костюк та першою ракеткою світу Аріною Сабалєнко.