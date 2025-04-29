Українка вперше в кар'єрі пройшла так далеко на турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк пробилась у чвертьфінал грунтового турніру в іспанському Мадриді. Наша землячка в 1/8 фіналу без проблем розібралась з нейтральною Анастасією Потаповою, здобувши перемогу у двох партіях.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 36) – Анастасія Потапова (Росія, WTA № 39) – 6:3, 6:2

Матч тривав 1 годину і 22 хвилини. Це була четверта зустріч суперниць – тепер рахунок став рівним 2:2. Варто зазначити, що у п'ятому геймі другої партії Костюк за рахунку 4:0 впала і пошкодила коліно, однак після медичного тайм-ауту (щоб зупинити кров) повернулася у гру. За матч українка віддала одну свою подачу і зробила п'ять брейків.

Для Марти це перший у кар'єрі вихід до чвертьфіналу в Мадриді – раніше вона ніколи не заходила на турнірі в столиці Іспанії далі другого кола. Цікаво, що Костюк стала другою українкою на цій стадії змагань – декількома годинами раніше туди пробилася Еліна Світоліна, яка у своєму поєдинку здолала Марію Саккарі.

У боротьбі за вихід у півфінал турніру Марта зійдеться з першою ракеткою світу Аріною Сабаленко.