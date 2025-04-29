Українка пробилась до 77-го чвертьфіналу в кар'єрі та 4-го в сезоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась у чвертьфінал грунтового турніру в іспанському Мадриді. Наша землячка в 1/8 фіналу не без проблем розібралась з колишньою третьою ракеткою світу Марією Саккарі, здобувши перемогу у двох партіях.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 17) – Марія Саккарі (Греція, WTA № 82) – 6:3, 6:4

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Це була п'ята зустріч суперниць з 2021 року – тепер рахунок став 3:2 на користь українки. За матч Еліна віддала дві свої подачі та зробила п'ять брейків.

Для Світоліної – це перший у кар'єрі вихід у чвертьфінал в Мадриді. До 2025 року на кортах столиці Іспанії українці жодного разу не вдавалося виграти більше одного матчу. Еліна пробилася до 77-го чвертьфіналу в кар'єрі та четвертого в сезоні.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею пари Моюка Учідзіма (Японія, WTA № 56) – Єкатерина Александрова (Росія, WTA № 22).

Нагадаємо, на старті іспанського Мастерса Світоліна перемогла британку Сонай Картал, а в третьому колі була сильнішою за казахську спортсменку Єлену Рибакіну.

Вінстрік Світоліної складає 10 поєдинків – до Мадрида вона виграла два матчі за збірну України у Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, а потім стала чемпіонкою на кортах Руана, здолавши п'ятьох суперниць на шляху до трофею.