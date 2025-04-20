Українка здобула перший трофей за два роки

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально завершила виступи на грунтовому турнірі у французькому Руані. Наша землячка у фіналі у двох сетах здобула перемогу над 39-ю ракеткою світу Ольгою Даніловіч з Сербії.

WTA 250, Руан (Франція), фінал

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Ольга Даніловіч (Сербія, WTA № 39) – 6:4, 7:6

Нагадаємо, Світоліна на своєму шляху до фіналу пройшла Жіль Тайхманн, Ангеліну Калініну, Джессіку Бузас Манейро та Єлену-Габріелу Русе. У Даніловіч перемоги над Александрою Круніч, Ліндою Фругвиртовою, Моюкою Утідзімою та Сюзан Ламенс.

Матч тривав 1 годину 58 хвилини. Для обох тенісисток ця зустріч стала першою очною в їхній кар’єрі. У першій партії Світоліна в першому ж геймі дозволила суперниці зробити брейк, але зуміла відігратися з рахунку 1:3.

У другій партії Даніловіч також відразу взяла подачу українки, але Еліна знову оформила камбек і за підсумком закрила за собою поєдинок на тай-брейку, на якому пішла з двох сетболів.

До слова, попередній свій турнір Світоліна виграла у травні 2023 року, також на грунті у Франції – в Страсбурзі. Перемога в Руані – 18-й титул у кар'єрі українки, зокрема 11-й на рівні серії WTA 250 (раніше – турніри WTA International). Також вперше у кар'єрі Світоліна виграла турнір, не програвши на шляху до трофея жодного сету. Українка залишається непереможеною у фіналах ґрунтових турнірів: сім матчів – сім тріумфів.

За свою перемогу Еліна отримала 31,565 євро та 250 очок. З наступного тижня вона підніметься у світовому рейтингу на один щабель і посяде 17 позицію.