Чепурний здобув золото Кубка світу зі спортивної гімнастики у паралельних брусах
Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем заліку Кубка світу на паралельних брусах, повідомляє НОК України. Це відбулося за підсумками останнього етапу, який пройшов у єгипетському Каїрі. Завдяки стабільним виступам протягом усього змагального сезону, спортсмен впевнено виборов перше місце в загальному заліку.
Загалом Чепурний завоював 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові, підтвердивши статус одного з найсильніших гімнастів світу.
Медалі Назара Чепурного в сезоні Кубка світу-2025:
- Котбус (Німеччина) – 2 срібла (опорний стрибок, паралельні бруси)
- Баку (Азербайджан) – золото (опорний стрибок) + бронза (вільні вправи)
- Доха (Катар): золото (паралельні бруси) + срібло (опорний стрибок)
- Каїр (Єгипет): срібло (опорний стрибок) + бронза (вільні вправи)
У межах Кубка світу-2025 Чепурний виступив на чотирьох із шести етапів:
- 1 місце – Доха
- 2 місце – Котбус
- 5 місце – Баку
- 8 місце – Каїр
Ця перемога стала для українця першою в заліку змагань у професійній кар’єрі. Востаннє українські гімнасти тріумфували в заліках Кубка світу в 2023 році. Тоді Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство, став переможцем одразу в двох заліках: паралельні бруси та перекладина.
Попереду на Назара очікують два головні старти сезону – чемпіонат Європи у травні та чемпіонат світу у жовтні.