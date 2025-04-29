Зміна громадянства Іллею Ковтуном відкрила дорогу іншому українському таланту

Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем заліку Кубка світу на паралельних брусах, повідомляє НОК України. Це відбулося за підсумками останнього етапу, який пройшов у єгипетському Каїрі. Завдяки стабільним виступам протягом усього змагального сезону, спортсмен впевнено виборов перше місце в загальному заліку.

Загалом Чепурний завоював 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові, підтвердивши статус одного з найсильніших гімнастів світу.

Медалі Назара Чепурного в сезоні Кубка світу-2025:

Котбус (Німеччина) – 2 срібла (опорний стрибок, паралельні бруси)

Баку (Азербайджан) – золото (опорний стрибок) + бронза (вільні вправи)

Доха (Катар): золото (паралельні бруси) + срібло (опорний стрибок)

Каїр (Єгипет): срібло (опорний стрибок) + бронза (вільні вправи)

У межах Кубка світу-2025 Чепурний виступив на чотирьох із шести етапів:

1 місце – Доха

2 місце – Котбус

5 місце – Баку

8 місце – Каїр

Ця перемога стала для українця першою в заліку змагань у професійній кар’єрі. Востаннє українські гімнасти тріумфували в заліках Кубка світу в 2023 році. Тоді Ілля Ковтун, який змінив спортивне громадянство, став переможцем одразу в двох заліках: паралельні бруси та перекладина.

Попереду на Назара очікують два головні старти сезону – чемпіонат Європи у травні та чемпіонат світу у жовтні.