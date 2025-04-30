На іспанському Мастерсі залишилась лише одна українка

Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на грунтовому турніру в Мадриді. У чвертьфіналі 22-річна спортсменка у важкому матчі поступилась 1-му номеру світового рейтингу Аріні Сабалєнко.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/4 фіналу

Аріна Сабалєнка (Білорусь, WTA № 1) – Марта Костюк (Україна, WTA № 36) – 7:6, 7:6

Це була третя зустріч суперниць – рахунок став 3:0 на користь Сабалєнко. Матч тривав 2 години й 33 хвилини.

У першому сеті справа дійшла до тай-брейку, де білоруска змогла дотиснути Марту. Друга партія розгорнулась ідентично: Аріна перемогла на тай-брейку. Цікаво, що наприкінці другого сету матч довелось зупиняти через зливу.

Костюк вперше у кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді. В рейтингу WTA наступного тижня вона повернеться до топ-30 і посяде 27 позицію.

У півфіналі Сабалєнка зіграє проти Еліни Світоліної.