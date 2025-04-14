Україна стала однією з 8-ми найкращих збірних світу

Напередодні завершились всі матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг і визначився повний список учасниць фіналу турніру. Нагадаємо, Кубок у поточному сезоні змінив свій формат – кількість учасниць вирішальної стадії зменшилася з 12 до 8, тоді як у кваліфікації боролись 18 збірних, розділених на шість груп.

Збірна України впевнено виграла свою групу, розгромивши Польщу (3:0) і здолавши Швейцарію (2:1). Як наслідок, «синьо-жовті» вперше в історії вийшли у фінал турніру.

Результати групового етапу Кубка Біллі Джин Кінг:

Група А: 1. Японія – 2 перемоги, 2. Канада – 1 перемога, 3. Румунія – 0 перемог

Група В: 1. Іспанія – 2 перемоги, 2. Чехія – 1 перемога, 3. Бразилія – 0 перемог

Група С: 1. США – 2 перемоги, 2. Словаччина – 1 перемога (4:2), 3. Данія – 0 перемог

Група D: 1. Казахстан – 2 перемоги, 2. Австралія – 1 перемога, 3. Колумбія – 0 перемог

Група Е: 1. Україна – 2 перемоги, 2. Польща – 1 перемога, 3. Швейцарія – 0 перемог

– 2 перемоги, 2. Польща – 1 перемога, 3. Швейцарія – 0 перемог Група F: 1. Велика Британія – 2 перемоги, 2. Нідерланди – 1 перемога, 3. Німеччина – 0 перемог

Таким чином, у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг зіграють вісім збірних: шість переможниць кваліфікації, а також ще дві команди, що отримали автоматичну путівку – Китай (господарки турніру), Італія (чинні чемпіонки турніру), Японія, Іспанія, США, Казахстан, Україна, Велика Британія (всі — як переможниці кваліфікаційних груп).

Жеребкування фіналу Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 12 травня, а сам вирішальні матчі заплановані на 16-21 вересня.