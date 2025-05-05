Перша ракетка України покращила свої позиції в топ-100

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найсерйознішим турніром впродовж попередніх двох тижнів став WTA 1000 в Мадриді, в основній сітці якого виступали одразу чотири українки. Найкращий результат продемонструвала Еліна Світоліна, яка вперше в кар’єрі змогла дійти до півфіналу, де поступилась майбутній переможниці Аріні Сабалєнці.

Як наслідок, білоруска очолює світовий рейтинг. Друге місце посідає представниця Польщі Іга Швьонтек, яка на «тисячнику» в Мадриді програла в півфіналі американці Коко Гофф. Остання ж, зігравши у фіналі Мастерса, стала третьою у світі, витіснивши землячку Джессіку Пегулу.

Щодо українок, то завдяки 11-матчевій серії перемог Еліна Світоліна піднялася у рейтингу на три сходинки й тепер посідає 14-те місце, видавши найкращий результат за понад три роки. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Мадриді, де теж поступилась Сабалєнці. У світовому рейтингу українка піднялась одразу на 9 позицій і стала 27-ою.

Найбільше спрогресувала в топ-100 WTA Юлія Стародубцева, яка піднялася у рейтингу на 19 позицій і йде тепер на 80-й сходинці. Даяна Ястремська, яка вилетіла у другому колі в Мадриді, піднялася на одну сходинку й тепер посідає 45-те місце. Натомість Ангеліна Калініна, яка пропустила змагання через хворобу, зазнала регресу на одну позицію й стала 75-ою.

Світовий рейтинг WTA:

1. Аріна Сабалєнка (Білорусь) – 11118 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773

3. Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиція)

4. Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)

5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)

6. Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)

7. Мірра Андрєєва – 4781

8. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4193

9. Емма Наварро (США) – 3797 (+1)

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)

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14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810 (+3)

27. Марта Костюк (Україна) – 1686 (+9)

45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244 (+1)

75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878 (-1)

80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822 (+19)

152. Дар’я Снігур (Україна) – 485 (-5)

225. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-2)

241. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+6)

246. Леся Цуренко (Україна) – 290 (-5)

264. Катаріна Завацька (Україна) – 277 (+16)

274. Олександра Олійникова (Україна) – 264 (-15)

Нагадаємо, 14-те місце Світоліної – найвища позиція з листопада 2021 року, коли вона теж була 14-ю. Перед тим вона з травня 2017 року по жовтень 2021-го входила до топ-10 світового рейтингу