Світоліна продемонструвала найкращий результат за три роки: оновлений рейтинг WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найсерйознішим турніром впродовж попередніх двох тижнів став WTA 1000 в Мадриді, в основній сітці якого виступали одразу чотири українки. Найкращий результат продемонструвала Еліна Світоліна, яка вперше в кар’єрі змогла дійти до півфіналу, де поступилась майбутній переможниці Аріні Сабалєнці.
Як наслідок, білоруска очолює світовий рейтинг. Друге місце посідає представниця Польщі Іга Швьонтек, яка на «тисячнику» в Мадриді програла в півфіналі американці Коко Гофф. Остання ж, зігравши у фіналі Мастерса, стала третьою у світі, витіснивши землячку Джессіку Пегулу.
Щодо українок, то завдяки 11-матчевій серії перемог Еліна Світоліна піднялася у рейтингу на три сходинки й тепер посідає 14-те місце, видавши найкращий результат за понад три роки. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Мадриді, де теж поступилась Сабалєнці. У світовому рейтингу українка піднялась одразу на 9 позицій і стала 27-ою.
Найбільше спрогресувала в топ-100 WTA Юлія Стародубцева, яка піднялася у рейтингу на 19 позицій і йде тепер на 80-й сходинці. Даяна Ястремська, яка вилетіла у другому колі в Мадриді, піднялася на одну сходинку й тепер посідає 45-те місце. Натомість Ангеліна Калініна, яка пропустила змагання через хворобу, зазнала регресу на одну позицію й стала 75-ою.
Світовий рейтинг WTA:
- 1. Аріна Сабалєнка (Білорусь) – 11118 очок
- 2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773
- 3. Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиція)
- 4. Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)
- 5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)
- 6. Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)
- 7. Мірра Андрєєва – 4781
- 8. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4193
- 9. Емма Наварро (США) – 3797 (+1)
- 10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)
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- 14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810 (+3)
- 27. Марта Костюк (Україна) – 1686 (+9)
- 45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244 (+1)
- 75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878 (-1)
- 80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822 (+19)
- 152. Дар’я Снігур (Україна) – 485 (-5)
- 225. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-2)
- 241. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+6)
- 246. Леся Цуренко (Україна) – 290 (-5)
- 264. Катаріна Завацька (Україна) – 277 (+16)
- 274. Олександра Олійникова (Україна) – 264 (-15)
Нагадаємо, 14-те місце Світоліної – найвища позиція з листопада 2021 року, коли вона теж була 14-ю. Перед тим вона з травня 2017 року по жовтень 2021-го входила до топ-10 світового рейтингу