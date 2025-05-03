Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Китаї
Юлія Левченко знову потрапила у топ-4
У суботу, 3 травня, в китайському місті Шаосін відбулися змагання другого етапу Діамантової ліги – найбільших комерційних змагань з легкої атлетики. Україну в стрибках у висоту представляли дві спортсменки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які повторили результат першого етапу, посівши першу та четверту сходинки.
Варто зазначити, що Магучіх уперше в літньому сезоні стрибнула на 2,00 метри, причому з першої спроби. Подальші намагання взяти висоту 2,03 м виявились марними.
Ярослава знову випередила своїх головних конкуренток – австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеанору Паттерсон. Перша продемонструвала другий результат (1,98 м), а друга фінішувала в топ-3 (1,95 м). Левченко ж другий етап поспіль стала четвертою (1,92 м) – висота 1,95 м їй не підкорилася.
Нагадаємо, для Магучіх ця перемога стара 21-ю в кар'єрі на етапах Діамантової ліги (вперше вона виграла тут змагання у травні 2019 року) та 10-ю поспіль.
Розклад етапів Діамантової ліги, що залишились:
- 16 травня. Доха (Катар)
- 25 травня. Рабат (Марокко)
- 6 червня. Рим (Італія)
- 12 червня. Осло (Норвегія)
- 15 червня. Стокгольм (Швеція)
- 20 червня. Париж (Франція)
- 5 липня. Юджин (США)
- 11 липня. Монако (Монако)
- 19 липня. Лондон (Велика Британія)
- 16 серпня. Сілезія (Польща)
- 20 серпня. Лозанна (Швейцарія)
- 22 серпня. Брюссель (Бельгія)
- 27 серпня. Цюрих (Швейцарія)