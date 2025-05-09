YouTube-канал Арестовича припинив працювати на території України

У п’ятницю, 9 травня, відеохостинг YouTube заблокував канал колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та ще низки проросійських блогерів і пропагандистів. Раніше вони потрапили під санкції РНБО, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Канал Олексія Арестовича, на який підписалося 1,89 млн користувачів, заблокували після запровадження проти нього персональних санкцій. Отримати доступ до каналу не можна ані з комп’ютерної, ані з мобільної версії YouTube.

Окрім YouTube-каналу Арестовича, відеохостинг заблокував також:

канал політолога Костянтина Бондаренка, звинувачуваного у співпраці з пропагандистським виданням «Украина.ру»;

канал колишнього очільника забороненої партії «Держава», а нині блогера і пропагандиста Дмитра Васильця;

канали російської пропагандистки та «воєнної кореспондентки» Анастасії Кашеварової, яка працює для DailyStorm та This is media;

канал лідера харківської організації «Потон» Павла Оніщенка.

Усі заблоковані канали не працюють на території України.

Нагадаємо, блокування каналів відбулося трохи більш ніж за тиждень після запровадження президентом України санкцій проти низки людей. Тоді під санкції потрапив Арестович та блогер Мирослав Олешко.

Зазначимо, згідно з документом про санкційні обмеження, провайдери обмежать доступ на території України до розміщеного ними контенту – це стосується YouTube-, Telegram- та Facebook-каналів. На момент публікації Арестович продовжує дописувати на своїй сторінці в Telegram.