Шахраю вдалося обдурити двох львів'ян на 160 тис. грн

Залізничний районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, військовослужбовцю Тарасу С., який видурив у двох львів’ян 160 тис. грн нібито на лікування їхніх доньок, які потрапила в ДТП. Його визнали винним у шахрайстві та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 15 березня 2023 року шахраї зателефонували на стаціонарний телефон мешканця Левандівки та повідомили неправдиву інформацію про те, що його донька потрапила в ДТП і невідкладно потребує коштів на лікування та хірургічну операцію.

Раніше судимий за придбання наркотиків Тарас С. діючи у змові з невстановленою слідством особою прийшов до помешкання потерпілого на вул. Сяйво, сказав, що він є другом його доньки та прийшов забрати кошти на операцію. У результаті потерпілий передав шахраю 60 тис. грн.

Далі Тарас С., відповідно до попередньої домовленості зі спільником, перерахував тому 54 тис. грн через термінал, а 6 тис. грн залишив собі та використав на власний розсуд.

Одразу наспуного дня, 16 березня, шахраям вдалося аналогічно обманути ще одного львів’янина, мешканця вул. Низинної, який передав 100 тис. грн нібито на лікування доньки після ДТП. З цих грошей 90 тис. грн Тарас С. перерахував своєму спільнику, а 10 тис. залишив собі.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Богдана Гедз визнала Тараса С. винним у шахрайстві (ч.2 ст. 190 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін два роки. Також він має відшкодувати одному з потерпілих 121 тис. грн матеріальної і моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.