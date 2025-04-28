Віталій Коваленко викликав швидку допомогу та поліцію під стіни ратуші

У понеділок, 28 квітня, львівський аферист 58-річний Віталій Коваленко, який до повномасштабної війни видавав себе за ветерана АТО, намагався потрапити у Львівську міськраду за зустріч з міськими чиновниками, щоб йому виділили від міста квартиру. Оскільки він мав ознаки алкогольного сп’яніння, в будівлю ратуші його не впустили. Через це він викликав на місце поліцію та «швидку». Два тижні тому він влаштував стрілянину у ТЦ Forum Lviv, за шо відбувся штрафом за адміністративне правопорушення.

Віталій Коваленко, вдягнений у камуфляж, приїхав до будівлі ратуші на площі Ринок на електричному візку, яким користуються люди з інвалідністю. До нього вийшов керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Євген Бойко розповів ZAXID.NET, що спустився до входу в ратушу після того, як отримав повідомлення від працівників муніципальної варти про те, що прибув чоловік у військовій формі на електровізку.

«Виявилося, що це пан Віталій Коваленко. У нього було питання до міста дуже просте. Він прийшов домовлятися про те, що йому потрібне помешкання. Звичайно, що йому ніхто ніякої відповіді одразу під ратушею не надав. Ми домовилися про зустріч у понеділок у звичайному порядку, як це можуть зробити мешканці», – розповів Євген Бойко.

Керівник справами виконкому ЛМР зауважив, що наразі не бачив жодних документів Віталія Коваленка щодо його прав на отримання від міста житла.

«У понеділок, коли він прийде, будемо дивитися його документи. Але, зважаючи на його попередній досвід, ми до цієї зустрічі належним чином підготуємся», – додав Євген Бойко.

Він також уточнив, що після початку повномасштаної війни у Львові призупинили дію багатьох соціальних програм, оскільки основні кошти такого напрямку зараз спрямовані на підтримку ЗСУ. До виконання цих програм мерія планує повернутися після завершення воєнного стану.

Під будівлею ратуші Віталій Коваленко викликав поліцію та швидку допомогу. У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що згаданий чоловік двічі телефонував на 102 зі скаргами на те, що його не впускають у будівлю ратуші та про те, що йому пошкодили електровізок. На місці з’ясувалося, що він не зміг потрапити в ратушу, оскільки мав ознаки алкогольного сп’яніння. Повідомлення про пошкодження електровізка не підтвердилося.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що згаданий чоловік самостійно викликав «швидку» під стіни ратуші, поскаржившись на задишку та проблеми з диханням. Медики, які прибули на місце, поміряли йому тиск, від госпіталізації він відмовився.

За даними ZAXID.NET, Віталій Коваленко є частим додзвонювачем лінії 103. Він розповідає диспетчерам «швидкої», що є ветераном війни, має інвалідність 1 групи та осколок у легенях, через що йому важко дихати.

Нещодавно, 9 квітня, Віталій Коваленко влаштував стрілянину у ТЦ Forum Lviv, вистеливши з пістолета в підлогу. Тоді на нього склали адміністративний протокол за стрілянину у невідведених місцях (ст. 174 КУпА). За таке порушення передбачений штраф у розмірі від 1700 до 2550 грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, Віталій Коваленко ще з початку війни на сході України видавав себе за бійця АТО, користувався при цьому підробленим посвідченням учасника бойових дій та іншими несправжніми документами. Прикриваючись фальшими документами, Коваленко збирав гроші на АТО та намагався отримати різні пільги. У 2015 році його затримала СБУ з підробленими документами, однак справу передали поліції, яка через чотири роки розслідування її закрила.

У 2019 році Коваленко подав фальшиві документи до департаменту гуманітарної політики Львівської міськради з метою отримання житла та матеріальної допомоги. Однак допомоги від мерії так і не отримав, адже не надав доказів участі у бойових діях.

На початку 2020 року ZAXID.NET опублікував розслідування про шахрая Коваленка і про те, як аферисту вдавалося роками обманювати людей і залишатись непокараним. У березні СБУ знову оголосила Коваленку підозру у використанні підроблених документів, за що суд присудив йому штраф 850 грн.

У 2020 році Віталію Коваленку таки вдалося отримати справжнє посвідчення УБД у Львівському обласному військовому комісаріаті.