Посольство США у Києві попередило про ризик обстрілів

У п’ятницю, 9 травня, посольство США в Україні повідомило про ризик масованого обстрілу «протягом найближчих днів». За даними посольства, обстріл може відбутися «в будь-який момент».

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – повідомили у пресслужбі посольства.

Зазначимо, у посольстві США не уточнили, яка країна готує масовану атаку на Україну.

До слова, подібне повідомлення посольство США поширило у 19 листопада 2024 року – тоді представництво країни зупинило роботу через ризик обстрілів. Тоді ж про припинення роботи повідомили посольства Іспанії та Італії. Нагадаємо, 21 листопада 2024 року росіяни завдали удару по Дніпропетровщині експериментальною ракетою «Орєшнік». Зауважимо, цього разу посольство США не оголошувало про закриття представництва.

Повідомлення про ризик обстрілів відбулося на тлі завершення так званого перемир’я Владіміра Путіна з нагоди проведення параду до дня перемоги 9 травня. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.