Посольство США у Києві припиняє роботу через ризик обстрілів

У середу, 20 листопада, американське посольство у Києві попередило про значну загрозу масованої повітряної атаки Росії на Україну. Через «отриману інформацію» посольство тимчасово припинить роботу, повідомили у пресслужбі представництва США. Згодом про припинення роботи повідомили посольства Іспанії та Італії.

«Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці», – повідомили у пресслужбі посольства.

У посольстві закликали громадян слідкувати за інформацією в ЗМІ та негайно йти до укриття після оголошення повітряної тривоги. Також представництво рекомендувало дотримуватися вказівок української влади та служб швидкого реагування.

Зазначимо, раніше американське посольство також інформувало своїх громадян про загрозу повітряних атак, проте донині не оголошувало про припинення роботи через загрозу обстрілів. Інших деталей про можливу атаку Росії 20 листопада у посольстві не уточнили.

Доповнено. Згодом посольство Іспанії в Україні повідомило, що не буде надавати послуги протягом дня через «підвищений ризик повітряних атак по всій Україні», передає EFE. Також на інформацію США про можливий обстріл відреагували у посольстві Італії, де заявили, що теж тимчасово закриють представництво. Пізніше до закриття посольства в Києві приєдналася Греція.

У Центрі протидії дезінформації РНБО підтвердили, що росіяни зробили запаси ракет для масованого обстрілу. Очільник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що йдеться про крилаті ракети Х-101 та «Калібр», а також балістичних ракет.

«Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше про це повідомляли», – повідомив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни атакували Україну майже 90 безпілотниками – зокрема, удар припав на Сумщину, де ворожий БпЛА влучив у гуртожиток у Глухові. Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед них, двоє дітей.

Росія також атакувала Україну в ніч на 20 листопада – атаки безпілотників розпочалися приблизно о 02:00. У Київській та інших областях працювало ППО, проте на момент публікації невідомо, скільки ворожих дронів вдалося збити.

До слова, 7 листопада, уламки російських дронів, які атакували Київ, впали на дах житлового 33-поверхового хмарочоса, де зайнялася пожежа. До слова, у багатоповерхівці, розташованій у центрі міста, розташована резиденція посла Естонії в Україні