Затриманим загрожує до 5 років ув'язнення

У п’ятницю, 9 травня, правоохоронці затримали двох чоловіків, які у формі солдатів радянської армії розгулювали селищем Міжгір’я. Проти 58-річного священника УПЦ (МП) та 46-річного жителя села Терново порушили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, про двох невідомих у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками на лінію «102» повідомили очевидці.

«Правоохоронці встановили особи чоловіків – ними виявилися священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району. Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим», – зазначили в поліції.

Чоловіків доставили до поліцейського відділку та вилучили в них заборонену символіку. Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів). Санкція статей передбачає до 5 років ув’язнення.