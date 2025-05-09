Юлія Круківська заявилв, що пережила домагання під час відвідин музею

Музей народної архітектури та побуту у Львові проводить службове розслідування через звинувачення працівника музею у домаганні. Йдеться про допис керамістки Юлії Круківської, яка повідомила, що 3 травня її домагався доглядач хати. Музей відсторонив його від роботи на час розслідування. За словами Юлії Круківської, інцидент трапився, коли неподалік хати були дорослі відвідувачі та діти.

«Ми спілкувались про його вироби, я розповідала про свою дослідницьку роботу. Трохи згодом він запропонував випити 50 г горілки в хаті. Мені здалось це атмосферним і я не відчула нічого загрозливого… Я стояла біля столу в центрі хати, він біля вікна. Тоді він сказав "давайте обійматися" і пішов на мене, обняв і почав дуже сильно притулятися до мене, тертись членом і казати "ти така худенька, гарненька дівчинка", я вирвалась і налякано в шоці стояла біля столу. Спитала, навіщо він це зробив, і попросила зупинитись. Він почав казати, що в мене є якісь «чари» і що він одразу відчув збудження, в нього встав член, коли побачив мене», – написала Юлія Круківська.

Вона розповіла, що почала виходити з приміщення, коли чоловік знову почав її обіймати. Юлія Круківська додає, що він працює доглядачем хати з села Люта Ужгородського району.

«Я відштовхнула його і вибігла з хати. Йшла не зупиняючись і не обертаючись, а він продовжував мені вслід говорити: "Вибач, всяке буває. Гарного дня, не ображайся"», – написала Юлія.

За її словами, вона повідомила про інцидент адміністрацію Шевченківського гаю 5 травня. У музеї зазначили, що у них така ситуація трапилася вперше. Зараз адміністрація намагається отримати пояснення від працівника, якого звинуватили в домаганні.

У публікації Музею народної архітектури та побуту йдеться, що через звернення відвідувачки триває службове розслідування.

«Музей у цьому випадку не є бездіяльним, ми керуємося вимогами чинного законодавства: ми на зв’язку з заявницею, також працює спеціально створена комісія, а працівника буде відсторонено від роботи – до моменту з’ясування усіх обставин», – заявила адміністрація музею.