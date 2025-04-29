На 48-річного Андрія Білоуса надійшла низка скарг щодо харасменту

Викладачу Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу надали вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України №621 від 24 квітня.

Таке рішення ухвалила атестаційна колегія МОН. Наказ №621 МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2025 щодо присвоєння вчених звань та присудження наукових ступенів» оприлюднений на офіційному сайті відомства. У документі перелічується низка рішень щодо вчених звань та ступенів, зокрема й про надання звання доцента Андрію Білоусу – актору, режисеру, театральному педагогу та викладачу університету Карпенка-Карого.

Скандал довкола цього викладача виник у січні 2025 року, коли студентки університету Карпенка-Карого звинуватили 48-річного Андрія Білоуса у домаганнях. Тоді його відсторонили від роботи. Але чисельні звинувачення у домаганнях надійшли й від акторок Київського національного академічного «Молодого театру», який 12 років очолює Андрій Білоус. Проти режисера виступили 46 акторів.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо сексуальних домагань до студенток Карпенка-Карого, а кияни вийшли на акцію за відсторонення Білоуса від роботи в «Молодому театрі». Однак у березні режисер повернувся до виконання обовʼязків керівника «Молодого театру». Андрій Білоус має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка.