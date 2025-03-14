48-річного викладача та режисера Андрія Білоуса звинувачують у домаганнях

Режисер та актор Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях, повернувся до виконання обов'язків керівника Київського національного академічного «Молодого театру». Про це у п'ятницю, 14 березня, повідомила головна режисерка Театру драми й комедії на лівому березі Дніпра Тамара Трунова.

Зазначимо, що Андрія Білоуса відсторонили наказом Департаменту культури Київської міської ради. Відсторонення діяло на час перевірки з 12 лютого до 13 березня. ZAXID.NET зателефонував Керівниці відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів департаменту Любові Боголій, але вона навідріз відмовилася коментувати ситуацію з Білоусом.

Режисер Андрій Білоус у коментарі hromadske підтвердив, що повернувся до виконання обов'язків. Він зазначив, що 10 лютого з власної ініціативи написав прохання відсторонити себе від виконання обовʼязків. У такий спосіб Білоус нібито хотів «уникнути різноманітних спекуляцій».

«Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури [КМДА] немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади», – сказав Білоус.

Нагадаємо, що у січні 2025 року студентки університету Карпенка-Карого звинуватили 48-річного Андрія Білоуса у домаганнях. Після цього його відсторонили від роботи у виші. Згодом про домагання заявили й актори «Молодого театру», який впродовж 12 років очолює Андрій Білоус. Загалом проти режисера виступили 46 акторів.

Поліція Києва 10 лютого після заяв потерпілих відкрила кримінальне провадження щодо сексуальних домагань до студенток Карпенка-Карого. У поліції запевняли, що раніше не отримували жодних заяв щодо дій режисера, але студенти та актори «Молодого театру» це заперечують. Крім цього, 10 лютого, сотні киян вийшли на акцію за відсторонення Білоуса від роботи в «Молодому театрі».

Додамо, що Андрій Білоус має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка. У 2017 році «Дзеркало тижня» назвало його одним із десяти найвпливовіших українських режисерів.