Пожежа спалахнула у селі Великі Грибовичі

У суботу вранці, 10 травня, у селі Великі Грибовичі біля Львова на пожежі в літній кухні загинула людина.

За даними ДСНС Львівщини, над ранок близько 4:40 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в літній кухні у селі Великі Грибовичі Львівської громади.

На момент прибуття пожежників будівля вже була охоплена вогнем. Вогонь гасили близько години. На місці пожежі знайшли тіло людини, дані якої встановлюють.

Причини займання з’ясовують фахівці.