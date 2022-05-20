У межах нової військової допомоги від США планується постачання Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться, зокрема, про ухвалену 19 травня Сенатом США фінансову та військову допомогу на суму 40 млрд доларів, пише The Washington Post.

«Законопроект, схвалений у четвер 86 ​​голосами проти 11 передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot і далекобійна артилерія», – йдеться у статті.

Решту 20 млрд доларів розподілять так:

понад 8 млрд доларів – на загальну економічну підтримку України;

майже 5 млрд доларів – на глобальну продовольчу допомогу для вирішення проблеми потенційного дефіциту продовольства, викликаного крахом української аграрної економіки через війну;

понад 1 млрд доларів – на загальну підтримку біженців.

Утім, детальний план розподілення цих коштів поки що не оприлюднено.

Що відомо про ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці.

ЗРК Patriot випускає американська компанія Raytheon – найбільший у світі виробник керованих ракет. Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять радіолокаційна станція і пункт управління.