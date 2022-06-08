Світовий банк схвалив виділення Україні 1,49 млрд доларів допомоги
Додаткове фінансування передбачене на зарплати державним і соціальним працівникам
Виконавча рада Світового банку у вівторок, 7 червня, ухвалила рішення про виділення Україні 1,49 млрд американських доларів додаткового фінансування, які передбачені на виплати зарплати державним і соціальним працівникам. Відтак загальну суму обіцяної підтримки збільшили до понад 4 млрд, повідомляє Reuters.
У заяві банку зазначається, що виділення цих коштів підтримується гарантіями Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням з боку Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.
Раніше українська влада заявляла, що найближчим часом Україна потребує не менш як 5 млрд щомісяця для підтримання роботи уряду в умовах російського вторгнення, яке призвело до зупинки значної частини економіки.
Нагадаємо, що у травні лідери країн «Великої сімки» G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) пообіцяли виділити 9,5 млрд доларів додатково. Загальна сума невійськової підтримки таким чином сягатиме майже 20 млрд доларів. Також Сенат США схвалив виділення Україні майже 40 млрд доларів допомоги. А у кінці травня ЄС ухвалив рішення про виділення Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.
Зазначимо, що раніше Світовий банк оцінив збиток України від вторгнення Росії у 60 млрд доларів.