Світовий банк додатково виділить 1,49 млрд доларів для виплати зарплати державним і соціальним працівникам

Виконавча рада Світового банку у вівторок, 7 червня, ухвалила рішення про виділення Україні 1,49 млрд американських доларів додаткового фінансування, які передбачені на виплати зарплати державним і соціальним працівникам. Відтак загальну суму обіцяної підтримки збільшили до понад 4 млрд, повідомляє Reuters.

У заяві банку зазначається, що виділення цих коштів підтримується гарантіями Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням з боку Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Раніше українська влада заявляла, що найближчим часом Україна потребує не менш як 5 млрд щомісяця для підтримання роботи уряду в умовах російського вторгнення, яке призвело до зупинки значної частини економіки.

Нагадаємо, що у травні лідери країн «Великої сімки» G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) ​пообіцяли виділити 9,5 млрд доларів додатково. Загальна сума невійськової підтримки таким чином сягатиме майже 20 млрд доларів. Також Сенат США схвалив виділення Україні майже 40 млрд доларів допомоги. А у кінці травня ЄС ухвалив рішення про виділення Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

Зазначимо, що раніше Світовий банк оцінив збиток України від вторгнення Росії у 60 млрд доларів.