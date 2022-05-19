Обіцянка нової фінансової допомоги від Японії збільшить загальну суму до $600 млн

Японія надасть Україні 300 млн доларів додаткової фінансової допомоги. Країна хоче посприяти подоланню українцями економічної кризи, що виникла через повномасштабне вторгнення Росії. Таку заяву премʼєр-міністра Фуміо Кісіди цитує Kyodo, повідомило видання «Лівий Берег».

«Ми отримали запит на короткострокову фінансову підтримку з української сторони, оскільки економічна ситуація погіршилася через вторгнення Росії», – заявив очільник уряду Японії.

Кісіда додав, що має намір підкреслити план Японії щодо подальшої допомоги Україні, коли зустрінеться з президентом США Джо Байденом та наступного дня проведе саміт групи Quad, куди також входять Австралія та Індія.

Він додав, що як член «Групи семи» (G7) та частина міжнародної спільноти, Японія повинна реагувати на такі потреби. До слова, сьогодні й завтра фінансові лідери країн G7, куди, крім Японії, входять також Великобританія, Канада, США, Франція, Німеччина та Італія, проведуть обговорення щодо подальшої підтримки України. Вони зосередяться на фінансуванні бюджетних витрат на зарплати.

Зазначимо, що у квітні Кісіда повідомляв, що Японія збільшить кредити в єнах для України до $300 млн. Його обіцянка нової фінансової допомоги збільшить загальну суму до $600 млн.

Із початкових 300 млн Японія в понеділок підписала з Україною кредитну угоду на 13 млрд єн – $100 млн.