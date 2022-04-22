У Світовому банку вважають, що ця сума буде рости в міру продовження бойових дій

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг приблизно 60 млрд доларів США. Про це він розповів конференції Світового банку про необхідність фінансової допомоги Україні, пише Reuters.

На думку президента Світового банку, ця сума буде рости в міру продовження бойових дій.

Малпасс зазначив, що рання оцінка «вузьких» витрат на збиток не включає зростаючі економічні витрати від війни для нашої країни.

У конференції віртуально взяв участь і президент України Володимир Зеленський, який визначив набагато більші витрати і потреби у фінансуванні. Зокрема, він заявив, що країні потрібно 7 млрд доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, викликані російською повномасштабною військовою агресією.

«Через бомбардування й обстріли російських військ в Україні зруйновано або пошкоджено 1141 заклад освіти. Школи, дитячі садочки, університети. Не в кожній державі світу взагалі є стільки освітніх обʼєктів, скільки в Україні зруйновано російськими військами. І якщо лише закладів освіти зруйновано стільки, то ви можете собі уявити, скільки знищено всього іншого. Лікарні, інфраструктурні обʼєкти, підприємства та звичайні житлові будинки», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, приблизний аналіз втрат України, з урахуванням зруйнованих економічних відносин, дає суму приблизно у 550 млрд доларів.

Зауважимо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що збитки України через війну з Росією з врахуванням майбутніх втрат перевищує 1 трлн доларів США. Він зазначив, що наявний експертний підрахунок, а самі збитки вже структурували за категоріями.