Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман внесли законопроєкт про перепрофілювання коштів із арештованих російських активів у фонд допомоги українським біженцям та відбудови України. Про це пише Axios.

Двопартійний законопроект передбачає передачу елітних предметів розкоші в надзвичайні фонди. Гроші від ліквідації активів, вилучених новою оперативною групою Міністерства юстиції KleptoCapture, підуть в український фонд допомоги.

Кошти фонду буде використано для підтримки українських біженців, відбудови України та інших зусиль.

Фондом буде управляти Державний департамент за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку.

До слова, 2 березня генеральний прокурор США Меррік Гарленд запустив оперативну групу KleptoCapture. Вона має заволодіти активами тих, на кого накладено санкції США, і притягнути до відповідальності банки або криптовалютні біржі, які допомагають російським олігархам.

Група націлена на активи, пов’язані з федеральними злочинами: літаки, яхти та елітну нерухомість багатих російських бізнесменів, які, можливо, були здобуті злочинною діяльністю і намагається конфіскувати їх у цивільному та кримінальному порядку.