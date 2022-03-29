ООН може виступити ініціатором підписання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити зі сторонами, залученими до війни в Україні, можливість укладання угод про гуманітарне перемир'я та питання їх практичної реалізації.

Виступаючи в понеділок перед журналістами Гутерріш сказав, що війна в Україні призвела до «безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії».

«Необхідно покласти цьому кінець», – заявив генсек.

Гутерріш вважає, що перемир’я забезпечить доставку гуманітарної допомоги та безпеку пересування мирних жителів.

«Воно врятує життя, запобігатиме стражданням і захистить мирне населення», – додав генеральний секретар.

За його словами, гуманітарне перемир’я також дозволить досягти прогресу в ході серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН.

Гутерріш наголосив: «Рішення цієї гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині».

Крім цього, він сподівається, що перемир’я дозволить впоратися із загрозою голоду в багатьох країнах, що розвиваються.