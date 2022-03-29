Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

Збитки України через війну з Росією з врахуванням майбутніх втрат перевищує 1 трлн доларів США. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що наявний експертний підрахунок, а самі збитки вже структурували за категоріями.

Перші збитки – це прямі інфраструктурні збитки.

«Це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щоденно ростуть. Зараз наша оцінка – близько 120 млрд доларів», – сказав Шмигаль і додав, що з врахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат ця цифра зростає до понад 270 млрд.

Друга частина – підрахунок втрат нашої економіки, падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли у нас будуть тривати бойові дії.

«Це недоотриманий прибуток та невкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками ця сума складає понад 290 млрд доларів», – йдеться у повідомленні.

Третя частина – збитки, отримані державою внаслідок зменшення ВВП в перспективі.

«До війни у нас були плани, як буде зростати наша економіка. Тепер підприємства, які мали приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєво коригування», – пояснив він.

За словами прем’єр-міністра, за першими двома частинами збитки станом на початок березня становлять понад 560 млрд доларів.

«Це прямі втрати. По третій частині – збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більше трильйона доларів», – підсумував він.

Нагадаємо, для детального підрахунку збитків, завданих воєнними діями, в Україні створено реєстр втраченого майна, частина цього реєстру буде працювати через сервіс «Дія».