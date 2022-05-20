Країни Великої сімки погодили виділення Україні 18,4 млрд доларів допомоги. Про це повідомляє Reuters із посиланням на комюніке, яке отримало агентство.

У проекті документа сказано, що кошти допоможуть Україні закрити фінансовий дефіцит та продовжувати забезпечувати базові послуги для населення. Міністри фінансів G7 підтвердили, що готові підтримувати Україну протягом усієї війни і зробити більше, якщо буде потрібно.

Вони привітали рішення Єврокомісії виділити Україні кредит на 9 млрд євро і зазначили, що Європейський банк реконструкції і розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку ще на 3,4 млрд.

Міжнародний валютний фонд вважає, що Україні потрібно 5 млрд доларів на місяць, щоб заповнити фінансовий розрив, спричинений війною. Фонд припускає, що негайна підтримка Україні має бути виділена у формі грантів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня закликав надати фінансову підтримку в десятки мільярдів доларів для поповнення фіскального дефіциту країни. Він також повідомив, що державні витрати в березні перевищили надходження на 2,7 млрд доларів. Надалі Україна очікує, що розрив збільшиться до 5-7 млрд доларів.