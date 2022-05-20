Країни G7 погодили виділення Україні 18,4 млрд доларів, – Reuters
Кошти допоможуть Україні закрити фінансовий дефіцит та продовжувати забезпечувати базові послуги для населення
Країни Великої сімки погодили виділення Україні 18,4 млрд доларів допомоги. Про це повідомляє Reuters із посиланням на комюніке, яке отримало агентство.
У проекті документа сказано, що кошти допоможуть Україні закрити фінансовий дефіцит та продовжувати забезпечувати базові послуги для населення. Міністри фінансів G7 підтвердили, що готові підтримувати Україну протягом усієї війни і зробити більше, якщо буде потрібно.
Вони привітали рішення Єврокомісії виділити Україні кредит на 9 млрд євро і зазначили, що Європейський банк реконструкції і розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку ще на 3,4 млрд.
Міжнародний валютний фонд вважає, що Україні потрібно 5 млрд доларів на місяць, щоб заповнити фінансовий розрив, спричинений війною. Фонд припускає, що негайна підтримка Україні має бути виділена у формі грантів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня закликав надати фінансову підтримку в десятки мільярдів доларів для поповнення фіскального дефіциту країни. Він також повідомив, що державні витрати в березні перевищили надходження на 2,7 млрд доларів. Надалі Україна очікує, що розрив збільшиться до 5-7 млрд доларів.