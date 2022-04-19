Канада запровадила санкції проти 14 росіян, серед яких бізнесмени та члени їхніх сімей. До переліку потрапили, зокрема, дочки президента Росії Владіміра Путіна Марія Воронцова і Єкатєріна Тіхонова та голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Про запровадження нових санкцій проти громадян Росії у вівторок, 19 квітня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає «Економічна правда».

Список росіян, проти яких Канада запровадила санкції:

голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна;

дочки президента РФ Єкатєріна Тіхонова та Марія Воронцова;

співвласники «Альфа-груп» Міхаїл Фрідман, Пьотр Авен, Гєрман Хан;

віолончеліст та підприємець Сєргєй Ролдугін;

бізнесмен Міхаїл Гуцерієв;

підприємець Алєксандр Пономарєнко;

голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group Алєг Бойко;

президент Міжнародної групи компаній «АРЕТИ» Ігорь Макаров;

колишній заступник голови Центробанку Алєксандр Торшин;

дружина глави МЗС Росії Марія Лаврова та його донька Катерина Винокурова.

«Зазначені особи є близькими соратниками російського режиму, які потрапили під санкції за сприяння порушенню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України», – йдеться в повідомленні МЗС Канади.

У межах санкцій, Канада заморозить майно росіян, а також заборонить укладати з ними будь-які угоди. Крім цього, їм заборонений в’їзд до Канади.