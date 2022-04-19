Канада запровадила санкції проти дочок Путіна та голови Центробанку РФ
До санкційного списку потрапили 14 росіян
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Канада запровадила санкції проти 14 росіян, серед яких бізнесмени та члени їхніх сімей. До переліку потрапили, зокрема, дочки президента Росії Владіміра Путіна Марія Воронцова і Єкатєріна Тіхонова та голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.
Про запровадження нових санкцій проти громадян Росії у вівторок, 19 квітня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає «Економічна правда».
Список росіян, проти яких Канада запровадила санкції:
- голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна;
- дочки президента РФ Єкатєріна Тіхонова та Марія Воронцова;
- співвласники «Альфа-груп» Міхаїл Фрідман, Пьотр Авен, Гєрман Хан;
- віолончеліст та підприємець Сєргєй Ролдугін;
- бізнесмен Міхаїл Гуцерієв;
- підприємець Алєксандр Пономарєнко;
- голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group Алєг Бойко;
- президент Міжнародної групи компаній «АРЕТИ» Ігорь Макаров;
- колишній заступник голови Центробанку Алєксандр Торшин;
- дружина глави МЗС Росії Марія Лаврова та його донька Катерина Винокурова.
«Зазначені особи є близькими соратниками російського режиму, які потрапили під санкції за сприяння порушенню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України», – йдеться в повідомленні МЗС Канади.
У межах санкцій, Канада заморозить майно росіян, а також заборонить укладати з ними будь-які угоди. Крім цього, їм заборонений в’їзд до Канади.