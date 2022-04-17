Під обмеження також потрапили судна, які змінили прапор із російського на будь-який інший пізніше 24 лютого

У всіх державах Європейського Союзу, які мають морські або річкові порти, розпочала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з державою-терористом Росією.

Як повідомляє «Європейська правда», європейські країни закривають свої порти, відповідно до п’ятого пакету санкцій Євросоюзу, запровадженого проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Цей пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором.

Наразі діє 2873 торгівельних кораблі з російським прапором. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС діє також на усі кораблі, що змінили прапор із російського на будь-який інший пізніше 24 лютого 2022 року.

У Єврокомісії також вказують на загальноєвропейські винятки з цього правила: рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті, зокрема подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів будуть ухвалювати індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обґрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, харчові продукти та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Деякі держави, зокрема Естонія, окремо наголосили, що заборона буде стосуватися також приватних яхт та пасажирських суден, що не перевозять комерційний вантаж. В Естонії вирішили, що норма діятиме для кораблів понад 15 метрів довжиною на 12 людей та більше.

«Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні будуть переосмислити свою діяльність, щоб упоратися в новому економічному просторі», – сказав міністр економіки і комунікації Естонії Тааві Аас, якого цитує естонське видання ERR.

Натомість агентство The Guardian повідомило, що влада Болгарії робить виняток для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС