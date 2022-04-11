Європейська Комісія розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії, включаючи обмеження на експорт російської нафти. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Багато чого відбувається зараз. Європейська Комісія була дуже чіткою в тому, що ми починаємо працювати над шостим пакетом , де розглядається варіант щодо нафти. Це означає, що робота вже розпочалася у досягненні консенсусу. Сподіваюся, цього разу це спрацює. Щоб відповісти на запитання, що треба зробити, краще поїхати до Києва, відвідати Ірпінь, Бучу і побачити все на власні очі, чому ми маємо застосувати санкції», – сказав керівник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.

Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з Путіним, Ландсбергіс зауважив, що бачив багато щирих зусиль з боку впливових європейських лідерів до такої розмови, але висловив сумнів, що російський президент є договороспроможним, зокрема, для правового обговорення його відповідальності за все, що відбувається.

Нагадаємо, що 8 квітня ЄС з другої спроби таки ухвалив нові санкції проти Росії. Після того, як 6 квітня посли країн Євросоюзу на зустрічі не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії і перенесли засідання, його таки погодили наступного дня. Йдеться зокрема про вугільне ембарго, яке запрацює з серпня, а також транспортну блокаду для РФ.