Найбільша європейська нафтова компанія Shell, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись методом «змішування». Про це пише Bloomberg.

Суть такого методу у тому, щоб продати барель, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел.

Такий вантаж технічно та юридично не має російського походження.

«Цей метод використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв до Європи і водночас задовольняють громадську думку, яка потребує припинення військової машини Володимира Путіна», – стверджують журналісти.

У випадку з Shell компанія внесла поправки до так званих загальних положень та умов своїх контрактів, щоб дозволити змішування з Росією.