Компанія Shell продовжує приховано купувати російську нафту, – ЗМІ
Раніше компанія публічно відмовилась від купівлі російських енергоносіїв
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Найбільша європейська нафтова компанія Shell, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись методом «змішування». Про це пише Bloomberg.
Суть такого методу у тому, щоб продати барель, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел.
Такий вантаж технічно та юридично не має російського походження.
«Цей метод використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв до Європи і водночас задовольняють громадську думку, яка потребує припинення військової машини Володимира Путіна», – стверджують журналісти.
У випадку з Shell компанія внесла поправки до так званих загальних положень та умов своїх контрактів, щоб дозволити змішування з Росією.
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