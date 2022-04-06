Державні нафтопереробні компанії Китаю збираються дотримуватись чинних контрактів з Росією на переробку сировини, але нові договори не підписують. Про це пише Reuters.

Так, державна Sinopec, найбільший нафтопереробник Азії, CNOOC, PetroChina і Sinochem залишилися осторонь купівлі російських вантажів нафти з постачанням у травні.

«Китайські державні фірми не хочуть, щоб їх дії розглядали як відкриту підтримку Москви. Держпідприємства виявляють обережність, оскільки їхні дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодна з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти», – розповіли журналістам джерела в компаніях.

Sinopec і Petrochina відмовилися від коментарів. CNOOC і Sinochem не відразу відповіли на запити про коментар. Джерела агентства очікують, що державні компанії Китаю виконуватимуть свої довгострокові та існуючі контракти на російську нафту, але уникатимуть нових спотових угод.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec і провідний покупець російської нафти, протягом останніх тижнів на регулярних внутрішніх зустрічах попереджав свої глобальні команди про ризики роботи з російською нафтою.