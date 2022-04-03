Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що війна в Україні не в його інтересах і закликав до миру

Китай добиватиметься миру в Україні, однак робитиме це на власних умовах, і наразі не займатиме жорсткішу позицію щодо Росії. Про це китайські високопосадовці заявили на віртуальному саміті Китай – ЄС, пише «Укрінформ» з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, європейські дипломати застерегли офіційний Пекін від намагань сприяти Москві обходити західні санкції, запроваджені у зв'язку із російським вторгненням в Україну.

«Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може заплющувати очі на порушення Росією міжнародного права. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії призведуть до затягування війни», – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель на брифінгу після саміту.

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін добиватиметься миру «власним шляхом».

Лі сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру, сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у відносинах з міжнародною спільнотою. При цьому країна відмовилась засудити дії росії в Україні або назвати їх вторгненням і неодноразово критикувала Захід за санкції.

Зауважимо, що у перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України. 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Китай назвав «війною» російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.