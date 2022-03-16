Влада Китаю переконує, що повідомлення американської розвідки про військову допомогу КНР для Росії – це фейк. Про це повідомляє CGTN.

У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар посольства Китаю у Великобританії заявив, що «джерело у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки там неодноразово поширювали "фейкові новини" про Китай».

Дипломат переконує, що «Китай зосередить всі свої зусилля на зниженні напруженості в Україні». За його словами, пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.

«Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною.

У посольстві Китаю в США та в прес-службі Кремля заперечили, що Росія просила про будь-яку допомогу.

У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України. 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Китай назвав «війною» російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.

8 березня китайський лідер Сі Цзіньпінь провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.