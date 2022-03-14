Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною

Акції китайських компаній у Гонконгу, обвалилися через новини в міжнародних ЗМІ про прохання Росії до Китаю допомогти вести війну з Україною. Про це пише американське агентство Вloomberg із посиланням на результати торгів 14 березня.

Індекс Nasdaq Golden Dragon China впав на 13% – це на додачу до минулотижневого падіння на 18%. Американські депозитарні розписки гіганті у сфері електронної торгівлі Alibaba Group Holding Ltd і JD.com теж втратили 19%.

Оператор пошукової системи Baidu втратив 14%. Загалом, падіння Alibaba цього року склало вже 30%.

Індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,2%. Це стало найсильнішим падінням вартості паперів китайських компаній із листопада 2008 року.

Видання пише, що всі ці втрати спричинили повідомлення про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу у війні з Україною.

Попри те, що в Пекіні це заперечили, трейдери бояться, що потенційний виступ Китаю на боці Владіміра Путіна може призвести до глобальної реакції проти китайських фірм.

По суті найбагатші бізнесмени Китаю лише за день втратили 52 млрд доларів.

Нагадаємо, що 13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною.

У посольстві Китаю в США та в прес-службі Кремля заперечили, що Росія просила про будь-яку допомогу.

У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України. 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Китай назвав «війною» російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.

8 березня китайський лідер Сі Цзіньпінь провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.