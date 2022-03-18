Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають жодним інтересам, в тому числі китайським. Про це повідомила агенція Reuters.

Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом, що міждержавні відносини не повинні переходити у стадію конфронтації, бо вони не відповідають жодним інтересам.

«Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити», – заявив китайський лідер.

Сі Цзіньпін також сказав, що Китай і США повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру.

Нагадаємо, що 13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною.