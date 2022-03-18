Лідер Китаю заявив, що війна в Україні не в його інтересах і закликав до миру
Сі Цзіньпін запропонував США разом докласти зусиль для встановлення миру
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають жодним інтересам, в тому числі китайським. Про це повідомила агенція Reuters.
Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом, що міждержавні відносини не повинні переходити у стадію конфронтації, бо вони не відповідають жодним інтересам.
«Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити», – заявив китайський лідер.
Сі Цзіньпін також сказав, що Китай і США повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру.
Нагадаємо, що 13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною.
У посольстві Китаю в США та в прес-службі Кремля заперечили, що Росія просила про будь-яку допомогу.
У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України. 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
Китай назвав «війною» російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.