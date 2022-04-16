Міський голова Львова Андрій Садовий переконаний, що за те зло, яке чинить Росія в Україні, росіяни мають бути ізольовані від світу на наступні 50 років. З таким закликом мер Львова звернувся до іноземних політиків, міських голів та журналістів.

«Росію треба ізолювати на наступних 50 років. Якщо людина десь у світі показує паспорт громадянина Росії, її не мають поселяти в готель, приймати на навчання, продавати квитки на літак чи потяг. Це має бути тотальна ізоляція. 50 років ця країна має бути ізольована. По іншому те зло, яке вони творять, не лікується. Це той меседж, який я постійно передаю всім іноземним політикам, мерам, журналістам. Я думаю, так і буде», – заявив міський голова Андрій Садовий.

Міська влада, через українські офіси, продовжує працювати над тим, щоб іноземні компанії, які ще не згорнули діяльність у Росії, закривали там свій бізнес.

«Є цікава динаміка: ті компанії, які не вийшли з Росії в перші тижні, зараз починають виходити. Я думаю, що впродовж наступних тижнів усі іноземні компанії, які працюють в Росії, мають виходити. Ми проводимо дуже серйозну роз’яснювальну роботу з головними офісами цих компаній в межах України», – зауважив Андрій Садовий під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні на військовому меморіалі «Пагорб Слави» у Львові демонтували радянську символіку – зірку та серп із молотом, які були розміщені на вході до кладовища. Львів також активно позбувається тих назв вулиць, які свідчать про їх російське минуле.