До Дня міста у травні у Львові планують перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів

До дня міста у травні у Львові планують перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів. Про це під час прямого ефіру у Facebook розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Над перейменуванням вулиць працює спеціальна комісія, якою керує перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися», – сказав мер.

Узгодити та перейменувати вулиці Львова планують до Дня міста, який традиційно святкують у травні.

«Якраз ця робоча група до травня закінчить свою роботу, і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через 5-10 років знов щось міняти, а щоб воно було на наступні 100 років. Тож поважаймо закон», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, через війну Росії проти України у Львові група львів'ян запропонувала перейменувати понад 30 вулиць міста. Йдеться про вулиці, названі іменами російських діячів. Їх пропонують назвати на честь видатних постатей української історії та культури.