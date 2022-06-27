Накладено арешт на майно підприємств російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн. Заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали «Ростєху», «РусАлу» та «Татнєфті».

«Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній. Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави», – повідомили в СБУ.

Крім промислових потужностей заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.